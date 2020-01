Erste 5G-Tarife (5G-Ready) von O2

Ab dem 4. Februar 2020 können bei o2 die neuen 5G-Ready-Tarife und echte Flatrates gebucht werden. Am diesem Tag bietet o2 ein ganz neu gestaltetes Tarifprogramm für Neukunden an. Erstmals bietet O2 jetzt auch 5G-Tarife an. Diese sind jedoch vorerst nur 5G-ready, da o2 noch kein eigenes 5G-Netz aufgebaut hat. Vodafone und Telekom sind hier schon einen Schritt weiter und haben bereits die ersten Orte mit einem 5G Netz ausgestattet.

Wer bei O2 also zukünftig das 5G Netz nutzen möchte der sollte sich für einen der 5G-Ready-Tarife entscheiden, alle anderen Kunden müssen auf die neue Technik verzichten. Wann genau das 5G-Netz auch genutzt werden kann ist noch nicht klar. O2 hat sich bislang nur dahingehend geäußert, dass der Aufbau der 5G-Infrastruktur noch im ersten Quartal 2020 beginnt. Da bedeutet aber nicht, dass das Netz auch im ersten Quartal bereits für die Kunden zur Verfügung steht. Das kann nach Beginn des Ausbaus noch einige Wochen oder Monate hinziehen. O2 hat hier nur „im Laufe des Jahres“ angegeben.

Wo können die 5G-Tarife genutzt werden

Der Ausbau wird auch zunächst nur lokal sehr begrenzt stattfinden und hauptsächlich in Städten stattfinden. Zum Beginn des Ausbaus werden Berlin, Hamburg, München, Köln und Frankfurt am Main ein 5G Netz erhalten. Andere große Städte kommen dann später hinzu. Bis Ende 2022 sollen insgesamt 16 Millionen Menschen in 30 deutschen Städten 5G im Netz von Telefónica/o2 nutzen können. O2 baut, wie Vodafone und Telekom auch, ihr Netz zunächst im 3,6 Ghz Bereich (Band N78) aus. Vodafone hat dort bei der Frequenzversteigerung Mitte 2019 70 MHz Spektrum ersteigert.

Welche o2 Tarife beinhalten 5G

Die neuen 5G Ready Tarife von o2 sind ab dem 4. Februar 2010 verfügbar. Quelle: Telefonica

o2 bietet 5G in den Tarifen Free „Unlimited Smart“ , „Free Unlimited Max“ und auch in den ab dem 4. Februar vermarkteten neu gestalteten Tarifen „o2 Free L“ und „o2 Free L Boost“ an. Diese Verträge werden von o2 offiziell als „5G ready“ ausgezeichnet. Sobald das 5G-Netz vorhanden ist, können die Kunden dann eine kostenlose 5G-Option hinzubuchen. Das bedeutet auch, dass 5G nicht automatisch einfach freigeschaltet wird. Um 5G nutzen zu können, wird natürlich ein 5G fähiges Smartphone benötigt. Diese Gerät sind aktuell noch recht teuer, aber im Laufe 2020 werden auch die ersten Geräte im mittleren und unterem Preissegment erwartet.

Vodafone und die deutsche Telekom haben mit den Magenta Mobil und den Red Tarifen bereits 5G-fähige Tarife im Angebot. Die beiden Netzbetreiber schließen aber die günstigen Tarife nicht von der 5G Nutzung aus wie es O2 offensichtlich vorhat.

Echte Flatrates von O2

Neben den 5G Tarifen gibt es auch noch andere Neuerungen im Tarifangebot von O2. Drei der neuen Tarife beinhalten eine vollwertige echte Datenflatrate. Die Tarife unterscheiden sich in der maximalen Datenrate. Die so genannten Unlimited Tarife nutzen das 4G Netz von O2 und später teilweise das 5G Netz. Der preisgünstigste Unlimited-Tarif nennt sich „O2 Free Unlimited Basic“ und kostet 29,99 Euro pro Monat. Die maximale Geschwindigkeit ist in diesem Tarif auf 2 MBit/s im Download und 1 MBit/s im Upload beschränkt. Um Webseiten aufzurufen, Bilder zu verschicken aber auch Videos in halbwegs brauchbarer Qualität könnte das ausreichen. Dieser Tarif ist allerdings nicht 5G-ready.

Die Unlimited Tarife beinhalten eine echte Daten-Flatrate, ab dem „Unlimited Smart“ kann später auch kostenlos das 5G Netz von O2 mitgenutzt werden. Bildquelle: Telefonica

Erst der „O2 Free Unlimited Smart“ beinhaltet die 5G Nutzung. Für monatliche 39,99 Euro man unbegrenzt mit bis zu 10 MBit/s im Download und 5 Mbit/s im Upload. Natürlich sofern diese Datenrate am Nutzungsort verfügbar ist. Alle O2-Free-Tarife umfassen weiterhin eine Telefon- und SMS-Flatrate in alle deutschen Netze und haben eine Vertragslaufzeit von zwei Jahren.