Auf einer Landstraße nahe der deutsch-französischen Grenze bleibt eine Nachricht im Postausgang hängen. Das nächste Dorf liegt auf der anderen Seite des Flusses, der eigene Mobilfunkmast hinter einer Hügelkette. Ein Satellit könnte die Verbindung übernehmen. Seine Aussendung erreicht jedoch auch französisches Gebiet. Dort nutzen andere Betreiber Frequenzen, und weitere Funkdienste müssen zuverlässig arbeiten.

Das ist ein gedachtes Beispiel. Es zeigt eine der Fragen hinter Direct-to-Device: Wie lässt sich ein Handy aus dem All versorgen und zugleich der Funkbetrieb im Nachbarland schützen? Dafür müssen die Ausleuchtung am Boden, die Eigenschaften der betroffenen Empfänger und die Nutzungsrechte zusammenpassen.

Ein Satellitenstrahl überdeckt eine Fläche. Die eingezeichnete Grenze trennt die Nutzungsrechte; die Funkenergie breitet sich darüber hinaus aus. Eigene schematische Darstellung, keine reale Versorgungs- oder Störungskarte. Grafik zum Vergrößern anklicken.

Warum die Frequenzfrage gerade auf der Tagesordnung steht

Für den 3. und 4. November 2026 hatte der Mobile Network Innovation Summit seine virtuelle Veranstaltung MNIS:NTN angesetzt. Die Frequenzdebatte vor der Weltfunkkonferenz 2027 gehörte zum Programm. Der Vorbericht von 5GTelecoms.Space kündigte für den 4. November eine Runde mit GSOA, Ofcom und GSMA an. Grundlage dieser Einordnung sind das veröffentlichte Programm und der Vorbericht vom 2. November.

Technisch geht es um direkte Verbindungen zwischen Satelliten und Mobilfunkgeräten. Ein Weg nutzt bereits für Satellitenfunk vorgesehene Frequenzen und dafür ausgelegte Geräte. Ein anderer bindet Satelliten in Frequenzbereiche ein, die Mobilfunknetze am Boden verwenden. Gerade bei diesem zweiten Weg treffen die Planungen von Satelliten- und Mobilfunkbetreibern aufeinander. Einen Überblick über die Architekturen bietet der Artikel zu Direct-to-Cell, Direct-to-Device und 5G NTN.

Ein Satellitenstrahl ist ein räumliches Antennenmuster

Satelliten können ihre Sendeleistung über Antennen in bestimmte Richtungen bündeln. Am Boden entsteht eine Ausleuchtzone, oft als Spotbeam bezeichnet. Die Empfangsleistung verändert sich innerhalb dieser Fläche und außerhalb ihres Zentrums. Nebenkeulen der Antenne tragen ebenfalls zur Verteilung der Funkenergie bei. Für die Planung zählen deshalb das Antennenmuster und die Leistung in den jeweiligen Richtungen.

Ein Betreiber kann festlegen, in welchem Gebiet sich Geräte einbuchen dürfen. Diese Zugangskontrolle wirkt auf die angebotene Verbindung. Der Schutz eines französischen Empfängers hängt zusätzlich davon ab, wie viel Energie dort eintrifft und wie dessen Antenne und Empfangsfilter darauf reagieren. Die technische Übersicht von Ericsson beschreibt unter anderem die räumliche Trennung von terrestrischem und satellitengestütztem Betrieb in Mobilfunkfrequenzen.

DE/Luxemburg: Wenn der Hang den Funkweg bestimmt

An Mosel, Sauer und Our lässt sich das Beispiel um das Gelände erweitern. Stellen wir uns ein Handy auf einer Straße im Grenztal vor. Der nächstgelegene passende Mobilfunkstandort liegt hinter einem Hang. Für die Satellitenverbindung kommt es nun auf die Richtung an, aus der das Signal eintrifft.

Steht der Satellit aus Sicht des Handys tief über dem Horizont, kann der Hang den direkten Funkweg verdecken. Bei einer höher am Himmel liegenden Position wird die Sichtverbindung möglicherweise frei. Bei niedrig umlaufenden Satelliten verändert sich diese Geometrie während des Überflugs; außerdem kann das Netz zwischen Satelliten wechseln. Ein kleines nutzbares Himmelsfenster begrenzt damit die möglichen Verbindungen.

Dasselbe Gelände wirkt für unterschiedliche Empfänger verschieden. Der Querschnitt zeigt zwei mögliche Satellitenrichtungen; Höhen, Abstände und Standorte sind frei gewählt. Er beschreibt kein vermessenes Tal und keinen nachgewiesenen Störfall. Grafik zum Vergrößern anklicken.

Ein Richtfunkempfänger auf einem höher gelegenen Standort kann zugleich freie Sicht in die betreffende Himmelsrichtung haben. Die schlechte Versorgung des Handys und die mögliche Belastung dieses Empfängers entstehen dann unter ganz unterschiedlichen Bedingungen. Eine Verträglichkeitsrechnung braucht für beide Funkwege eigene Standort-, Gelände- und Antennendaten.

Auch die grenzüberschreitende Abstimmung ist hier greifbar. Das Luxemburger ILR dokumentiert bilaterale und multilaterale Frequenzvereinbarungen mit den Nachbarländern. Dazu gehört eine Vereinbarung für terrestrische Mobilfunknetze in den Bereichen 1.920–1.980 und 2.110–2.170 MHz. Sie bildet einen bestehenden Abstimmungsrahmen für Netze am Boden. Die Bedingungen eines zusätzlichen Satellitendienstes müssen gesondert betrachtet werden.

Was die WRC-27 klären soll

Unter Tagesordnungspunkt 1.13 prüft die WRC-27 mögliche zusätzliche Zuweisungen an den mobilen Satellitenfunkdienst für direkte Verbindungen zu IMT-Endgeräten. IMT ist die ITU-Bezeichnung für die Familie internationaler Mobilfunksysteme. Die Studien beziehen sich auf geeignete Bereiche zwischen 694/698 MHz und 2,7 GHz. Das ist der Untersuchungsrahmen, aus dem mögliche Bänder hervorgehen können. ITU-Überblick zur WRC-27-Agenda.

Den Auftrag beschreibt Resolution 253 der WRC-23. Er umfasst Verträglichkeitsstudien mit bestehenden Diensten, einschließlich benachbarter Frequenzbänder. Untersucht werden zudem technische und betriebliche Maßnahmen, mit denen Satellitenstationen den mobilen Funkdienst vor schädlichen Störungen schützen und selbst keinen Schutz gegenüber dessen Stationen beanspruchen.

Stand 7. November 2026 ist der Ausgang offen. Die Weltfunkkonferenz kann den internationalen Frequenzrahmen und zugehörige Regeln ändern. Welche Bänder und Bedingungen am Ende beschlossen werden, hängt von den Studien und den Verhandlungen ab.

Warum der Bereich 2.110–2.170 MHz interessant ist

Ein konkreter Studienbeitrag ist bei der ITU unter WP 4C, Dokument 802 verzeichnet. Der öffentlich sichtbare Eintrag nennt den Satelliten-Downlink im Bereich 2.110–2.170 MHz und dessen Verträglichkeit mit bestehendem terrestrischem Festfunk. Der Beitrag stammt aus dem Iran und ist auf den 23. September 2026 datiert. Öffentlicher ITU-Dokumenteintrag.

Der Volltext ist auf ITU-TIES-Nutzer beschränkt. Öffentlich nachvollziehbar sind damit Thema, Frequenzbereich und Herkunft des Beitrags. Konkrete Berechnungsergebnisse oder ein daraus abgeleiteter Schutzabstand lassen sich aus dem Eintrag nicht entnehmen. Die folgenden Erläuterungen beschreiben das technische Prüfprinzip.

Der Frequenzbereich ist außerdem aus dem terrestrischen Mobilfunk bekannt: Er umfasst den Downlink von LTE-Band 1 beziehungsweise 5G-Band n1. Welche Nutzung an einem konkreten Ort geschützt werden muss, ergibt sich aus den dort geltenden Zuweisungen und Zuteilungen. Der Richtfunkempfänger in der Erklärgrafik ist ein frei gewähltes Modell. Für eine Standortprüfung werden die tatsächlich genutzten Kanäle und Antennen benötigt.

Wie ein Richtfunkempfänger das Satellitensignal aufnimmt

1. Frequenz und Empfangsbandbreite

Der Empfänger ist auf einen bestimmten Kanal eingestellt. Liegt Satellitenenergie innerhalb seiner Empfangsbandbreite, kann sie gemeinsam mit dem gewünschten Signal verarbeitet werden und dessen Erkennung erschweren. Bei benachbarten Kanälen wirken die Aussendungen außerhalb des Nutzkanals und die Filtereigenschaften des Empfängers zusammen. Dafür werden Sender und Empfänger als vollständige Systeme betrachtet.

2. Einfallsrichtung und Antennengewinn

Eine Richtfunkantenne empfängt besonders stark aus der Richtung ihrer Gegenstelle. Trifft das Satellitensignal aus einer ähnlichen Richtung ein, kann es entsprechend stark aufgenommen werden. Größere Winkel zur Hauptempfangsrichtung verändern den wirksamen Antennengewinn. Neben- und Rückkeulen bleiben Teil des Musters. Für Koordinierungsrechnungen stellt ITU-R F.699 Referenzdiagramme bereit, wenn dafür passende Annahmen benötigt werden.

3. Leistung, Überlagerung und Zeit

Am Boden wird die einfallende Energie häufig über die Leistungsflussdichte beschrieben, etwa bezogen auf eine Fläche und eine Bandbreite. Aus ihr wird mit dem richtungsabhängigen Empfangsvermögen der Antenne und den Verlusten des Empfangswegs die Störleistung am Empfänger bestimmt. Die Größen müssen auf dieselbe Bandbreite und denselben Bezugspunkt umgerechnet werden.

Anschließend wird die Störleistung I beispielsweise mit der Rauschleistung N verglichen: Das Verhältnis I/N beschreibt die zusätzliche Belastung relativ zum Empfängerrauschen. Für die Bewertung zählen auch Dauer und Häufigkeit. Mehrere gleichzeitig sichtbare Satelliten oder Aussendungen können Beiträge liefern, deren Leistungen sich am Empfänger überlagern. Parameter und Schutzkriterien für solche Festfunkuntersuchungen behandelt ITU-R F.758-8.

Bei einem bewegten Satelliten ändern sich Entfernung, Einfallswinkel und Antennengewinn im Verlauf des Überflugs. Die Rechnung muss diese Geometrie abbilden. Ein kurzzeitig ungünstiger Einfallswinkel und eine über längere Zeit erhöhte Belastung können deshalb getrennte Prüffälle ergeben.

Welche Stellschrauben den Nachbarn schützen

Aus dem Prüfprinzip ergeben sich mehrere technische Stellschrauben. Welche Kombination für ein System genügt, muss anhand seiner Parameter und der geschützten Dienste nachgewiesen werden.

Maßnahme Wirkung im Grenzgebiet Was zu prüfen bleibt Ausleuchtung und Strahlsteuerung Leistung gezielt auf zulässige Gebiete verteilen; betroffene Richtungen schwächer ausleuchten. Antennenmuster, Nebenkeulen und die Geometrie während des Überflugs. Leistungsbegrenzung Die am Boden ankommende Energie und damit mögliche Störbeiträge reduzieren. Die Summe gleichzeitig wirksamer Aussendungen und der Bezug auf Fläche, Bandbreite und Zeit. Frequenz- und Kanalplanung Verbindungen räumlich oder spektral trennen; besonders empfindliche Konstellationen vermeiden. Schutz im Nutzkanal und in benachbarten Bändern; vorhandene Zuteilungen. Betriebsgebiete und Überflugbedingungen Bestimmte Gebiete oder Geometrien für den Betrieb begrenzen. Versorgbarkeit der Grenzregion unter den gewählten Beschränkungen. Koordination und Eingriff im Betrieb Parameter, Ansprechpartner und Vorgehen bei Störungen verbindlich festlegen. Nachweise, Überwachung und tatsächlich umsetzbare Abhilfemaßnahmen. Technische Einordnung möglicher Schutzmaßnahmen. Die Tabelle nennt keine bereits beschlossenen WRC-27-Auflagen.

Ein bereits geregeltes Beispiel liefert Großbritannien: Ofcom hat für seinen D2D-Rahmen unter anderem aggregierte Leistungsflussdichte-Grenzen, einen Mindest-Elevationswinkel von zehn Grad und Koordinierungsbedingungen vorgesehen. Bei grenzüberschreitenden Störungen beschreibt die Behörde die Zusammenarbeit mit Nachbarverwaltungen. Diese britischen Bedingungen zeigen, wie Schutz in einer nationalen Genehmigung konkretisiert werden kann; sie gelten für den dortigen Rahmen.

Wer die Zuständigkeiten zusammenbringt

Ebene Aufgabe Bedeutung für das Grenzbeispiel ITU / Weltfunkkonferenz Internationalen Rahmen der Radio Regulations, Dienstzuweisungen und zugehörige Verfahren festlegen. Den Rahmen für eine mögliche zusätzliche Satellitennutzung schaffen und bestehende Dienste berücksichtigen. Europäische Abstimmung Gemeinsame Positionen und harmonisierte Nutzungsbedingungen vorbereiten, soweit entsprechende Verfahren bestehen. Nachbarländer können auf gemeinsame technische Grundlagen hinarbeiten. Nationale Frequenzverwaltungen Nationale Frequenznutzung und erforderliche Genehmigungen bearbeiten; mit anderen Verwaltungen koordinieren. In Deutschland ist die Bundesnetzagentur beteiligt, in Luxemburg das ILR und für die französische Grenzkoordinierung die ANFR. Mobilfunk- und Satellitenbetreiber Das System planen, Verträglichkeit nachweisen und die genehmigten Parameter im Betrieb einhalten. Der Schutz muss in Strahlsteuerung, Frequenzplanung, Leistung und betrieblichen Abläufen umgesetzt werden. Die Aufgaben greifen ineinander. Welche einzelnen Verfahren anzuwenden sind, hängt von Frequenzband, Funkdienst und Genehmigungsmodell ab.

Die Bundesnetzagentur nennt für Frequenzzuteilungen im Satellitenfunk unter anderem den Frequenzplan, die nationale Koordinierung und die internationale Koordinierung des genutzten Satellitensystems. Die ANFR beschreibt ihre Aufgabe bei der internationalen Grenzkoordinierung. Für terrestrische Netze zeigt die Vereinbarung von 2017 zum 2,1-GHz-Bereich, wie Nachbarländer bereits Nutzungsbedingungen miteinander abstimmen.

Wie eine mögliche Störung untersucht wird

Für die Untersuchung werden Beobachtungen am betroffenen Empfänger mit dem tatsächlichen Betrieb abgeglichen: Zu welcher Uhrzeit trat die Störung auf? Welcher Kanal war betroffen? Welcher Satellit und welcher Strahl waren zu diesem Zeitpunkt aktiv? Wie waren die Antenne und der Empfangsweg ausgerichtet? Messdaten und Betriebsprotokolle helfen, die möglichen Ursachen einzugrenzen.

In Deutschland überprüft der Prüf- und Messdienst der Bundesnetzagentur Frequenznutzungen und klärt Funkstörungen auf. Zur Überwachung der Weltraumfunkdienste gehört die Satellitenmessstelle Leeheim. Bei einem grenzüberschreitenden Fall müssen die betroffenen Verwaltungen und Betreiber ihre Erkenntnisse zusammenführen. Der Ofcom-Rahmen nennt hierfür ausdrücklich Untersuchungen mit Nachbarverwaltungen und gegebenenfalls Maßnahmen gegenüber dem Genehmigungsinhaber.

Für eine Meldung sind Ort, Zeit, betroffene Anlage und ein nachvollziehbares Fehlerbild hilfreich. Die Bundesnetzagentur erläutert das Vorgehen auf ihrer Seite Funkstörungen. Bei Problemen mit einer Mobilfunkverbindung ist zunächst der eigene Anbieter der passende Ansprechpartner, um Versorgung, Gerät und Netzbetrieb einzugrenzen.

Was das für die Verbindung im Grenztal bedeutet

Für das Handy auf unserer Grenzstraße müssen mehrere Bedingungen gleichzeitig erfüllt sein: ein nutzbarer Funkweg, ein passender Dienst, ein geeignetes Gerät und ein Betrieb innerhalb der zulässigen Parameter. Im Tal zu Luxemburg kommt die Sicht über den Hang hinzu. An der französischen Grenze muss das System ebenso die zulässige Belastung der Empfänger auf der anderen Seite einhalten.

Satelliten können so zusätzliche Verbindungen ermöglichen, wo der terrestrische Funkweg fehlt oder ausfällt. Wie nahe diese Ergänzung an einer Grenze angeboten werden kann, ergibt sich aus dem Zusammenspiel von Antennen, Gelände, Leistung und abgestimmten Nutzungsbedingungen. Genau daran entscheidet sich, ob aus einer großen Ausleuchtzone eine verlässlich nutzbare Verbindung wird.

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Quellen und Einordnung

Recherchestand: 7. November 2026. Die Grenzszenarien und Grafiken sind eigene Erklärbeispiele. Sie verwenden keine realen Standort-, Mess- oder Versorgungsdaten. Aus dem zugangsbeschränkten ITU-Beitrag 802 wurden ausschließlich die Angaben des öffentlich sichtbaren Dokumenteintrags verwendet.