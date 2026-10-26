Direct-to-Cell und 5G NTN: Wie Satelliten das Mobilfunknetz ergänzen

Kurz erklärt Direct-to-Device (D2D) bezeichnet hier die direkte Funkverbindung zwischen Satellit und Endgerät. Direct-to-Cell beschreibt meist die Erweiterung der Mobilfunkversorgung aus dem All. 5G NTN steht für die Einbindung nichtterrestrischer Netze in die 3GPP-Mobilfunktechnik; beim 5G-Funk ist NR-NTN die genauere Bezeichnung. Die Begriffe können sich überschneiden: Sie beschreiben den Funkweg, den Anwendungsfall und die verwendete Technik.

Ein Smartphone verbindet sich ohne zusätzliche Schüssel mit einem Satelliten. Ist das nun Direct-to-Device, Direct-to-Cell oder schon 5G NTN? Je nach Umsetzung können mehrere Bezeichnungen passen. Sie beantworten unterschiedliche Fragen: Wer funkt direkt miteinander, welche Versorgung soll entstehen und welches Funkverfahren wird dafür benutzt?

Die drei Begriffe auf einen Blick

Begriff Was er beschreibt Technische Einordnung Direct-to-Device · D2D Das Endgerät selbst erreicht den Satelliten. Funkstandard, Datenrate und Gerätefreigabe hängen vom jeweiligen Dienst ab. Direct-to-Cell Ein Satellitendienst ergänzt die Versorgung eines Mobilfunknetzes direkt bis zum Handy. Der Anbieter legt Funkverfahren und erforderliche Gerätefunktionen fest. 5G NTN / NR-NTN Mobilfunktechnik wird für nichtterrestrische Funkstrecken angepasst; NR-NTN nutzt die 5G-NR-Funkschnittstelle. Die Nutzung erfordert passende NTN-Funktionen im Gerät sowie einen freigeschalteten Dienst. Redaktionelle Einordnung anhand von GSMA, ESA und 3GPP. Direct-to-Cell wird in der Branche nicht durchgängig als trennscharfe technische Kategorie verwendet. Quellen [1]–[4], [8] und [9].

Direct-to-Device: Das Endgerät funkt selbst zum Satelliten

Bei D2D liegt die Satellitenfunkstrecke direkt am Endgerät. Das kann ein Smartphone sein, aber auch ein dafür ausgelegtes kleines IoT-Gerät oder Wearable. Du brauchst für diesen Funkweg kein separates Satellitenterminal, das erst ein WLAN für dein Handy aufspannt. Die ESA verwendet den Begriff entsprechend für verschiedene Geräteklassen. [9]

Hinter der direkten Funkstrecke übernehmen je nach System Bodenstationen, Zugangsnetz, Vermittlung und weitere Netzdienste die Verbindung. Die GSMA unterscheidet mehrere technische D2D-Ansätze, darunter 3GPP-NTN und proprietäre Lösungen. [3]

Direct-to-Cell: Mobilfunkversorgung aus dem All

Direct-to-Cell begegnet dir vor allem bei Angeboten, die Mobilfunklücken für Handys schließen sollen. Je nach Anbieter kommen vorhandene LTE-Technik oder spezielle Satellitenfunk-Erweiterungen zum Einsatz. Für die Nutzung zählen das Funkverfahren, die Frequenzen und die Freigabe des konkreten Geräts.

Ein konkretes Beispiel liefert der Starlink-Fortschrittsbericht für 2024: Dort beschreibt SpaceX Direct to Cell mit LTE-Geräten und eNodeB-Modems auf den Satelliten. Diese Beschreibung bezieht sich auf den im Bericht von 2024 vorgestellten Ansatz. [8]

Das ist für Deutschland relevant: Die Telekom-Ankündigung von März 2026 nennt für ihren geplanten Starlink-Dienst ausdrücklich MSS-Spektrum und künftig kompatible Smartphones. Der Start ist für 2028 vorgesehen. Welche Geräte teilnehmen können, richtet sich nach den Freigaben für diesen Dienst. [11]

Ein als Direct-to-Cell beworbener direkter Handydienst ist damit typischerweise auch D2D. D2D umfasst jedoch weitere Geräte und Anwendungen, etwa kleine Sensoren. Auch ein standardisierter NR-NTN-Dienst kann ein Endgerät direkt anbinden. [9]

5G NTN: Was der Standard zusätzlich regelt

NTN bedeutet Non-Terrestrial Networks, also nichtterrestrische Netze. Dazu können neben Satelliten auch hoch fliegende Plattformen gehören. In diesem Artikel geht es um Satellitenverbindungen. [3]

3GPP hat in Release 17 zwei Funkfamilien für den Satelliteneinsatz erweitert: NR-NTN auf Basis von 5G New Radio und IoT-NTN auf Basis von NB-IoT und eMTC beziehungsweise LTE-M. IoT-NTN ist auf die Anforderungen entsprechender IoT-Geräte ausgerichtet; NR-NTN nutzt die 5G-NR-Funkschnittstelle. [2]

Spätere Releases entwickeln diese Grundlagen weiter. Welche dieser Funktionen nutzbar sind, hängt vom Entwicklungsstand der Geräte, des Satellitensystems und des Netzbetreibers ab. [12]

Zwei technische Wege für den direkten Funkzugang

Beide Beispiele sind direkte Verbindungen des Endgeräts zum Satelliten. Sie unterscheiden sich bei Funkverfahren und Geräteanforderungen. Weitere D2D-Lösungen und IoT-NTN sind nicht eingezeichnet. Funkverarbeitung kann je nach Architektur am Boden oder auf dem Satelliten stattfinden. Eigene Darstellung: LTEmobile; Quellen [2]–[5].

Vorhandene Mobilfunktechnik: Bei einem Ansatz mit unveränderter LTE-Funkschnittstelle müssen Satellit und Netz viel Aufwand treiben, damit ein geeignetes Bestandsgerät die Funkstrecke nutzen kann. Das kann eine große Gerätebasis erschließen. Die Anpassung an eine ganz andere Funkumgebung bleibt technisch anspruchsvoll. [4]

Standardisierte NTN-Funktionen: Ein NR-NTN-Gerät unterstützt die dafür vorgesehenen Satellitenfunkverfahren. Auch das Endgerät wirkt an den nötigen Anpassungen mit. Für NR-NTN muss das Modem die entsprechenden Satellitenfunk-Erweiterungen unterstützen. D2D bezeichnet in beiden Beispielen den direkten Funkweg. [4]

Warum Satellitenfunk andere Anforderungen stellt

Längere Signalwege: Sendezeitpunkte und Wartezeiten müssen zur zusätzlichen Laufzeit passen.

Sendezeitpunkte und Wartezeiten müssen zur zusätzlichen Laufzeit passen. Bewegung: Besonders bei Satelliten in niedriger Umlaufbahn ändern sich Abstand und Funkverhältnisse während der Verbindung.

Besonders bei Satelliten in niedriger Umlaufbahn ändern sich Abstand und Funkverhältnisse während der Verbindung. Dopplerverschiebung: Die Relativbewegung verschiebt die empfangene Frequenz. Gerät und Netz müssen die Abweichung ausreichend ausgleichen.

Im NR-NTN-Grundverfahren von Release 17 helfen die eigene Position und übermittelte Satellitenbahndaten dabei, Zeit- und Frequenzkorrekturen für den Uplink zu berechnen. Diese Korrekturen gehören zum hier beschriebenen Release-17-Grundverfahren. [5]

Auch der Rückweg vom kleinen Endgerät muss funktionieren. Warum Empfangsanzeige, Antennen und Rückweg zusammen betrachtet werden müssen, erklärt unser Artikel zu Sendereichweiten. Die dortigen Flächenskizzen beziehen sich auf terrestrischen Mobilfunk.

Mobilfunkfrequenzen oder Satellitenspektrum?

D2D kann in unterschiedlichen Frequenzumgebungen stattfinden. Beim Einsatz von Mobilfunkspektrum muss der Satellitenbetrieb mit den terrestrischen Netzen abgestimmt werden. MSS-Spektrum ist dagegen für mobile Satellitendienste vorgesehen. Die GSMA behandelt beide Wege und ihre jeweiligen Zulassungs- und Koordinierungsfragen. [1]

Frequenzwahl, Funkstandard und Geräteunterstützung müssen zusammenpassen. Welche Kombination eingesetzt wird, beschreibt der jeweilige Dienst. Für die Grundbegriffe Band, Kanal und Zuteilung kannst du im Frequenzartikel nachlesen.

Bei grenzüberschreitenden Satelliten-Funkzellen müssen auch Empfänger im Nachbarland geschützt werden. Unser Fachartikel Wenn der Satellit über die Grenze funkt – wer schützt das Mobilfunknetz im Nachbarland? erklärt das Zusammenspiel von Ausleuchtzone, Antennenrichtung und Frequenzkoordination an Beispielen aus den Grenzregionen zu Frankreich und Luxemburg.

Satelliten-Backhaul: Der Mast bleibt am Boden

Bei D2D beginnt die Satelliten-Funkstrecke am Endgerät. Beim Backhaul liegt sie hinter der Basisstation oder einem Gateway. Das Handy kann dabei ganz normalen terrestrischen Mobilfunk nutzen. Logische Wege ohne Maßstab; weitere Netzfunktionen sind vereinfacht. Eigene Darstellung: LTEmobile; Quelle [6].

Ein abgelegener Mobilfunkstandort kann statt einer Glasfaser- oder Richtfunkanbindung einen Satellitenlink für seinen Rückweg verwenden. Dein Handy spricht dann weiterhin mit der Antenne am Boden. Es braucht für diese Funkstrecke keine eigene Satellitenfunkfunktion. Die GSMA unterscheidet entsprechend zwischen direkter Endgeräteanbindung und Satelliten-Backhaul eines Gateways. [6]

Das ist eine zweite Art, wie Satelliten die Mobilfunkversorgung ergänzen können. Eine Meldung über „5G mit Satellitenanbindung“ sollte deshalb immer erklären, an welcher Stelle des Netzes der Satellit eingesetzt wird.

Warum Satelliten das Mobilfunknetz ergänzen

In einem Satelliten-Funkbereich teilen sich die Nutzer die verfügbaren Ressourcen. Die großflächige Versorgung und die Kapazität pro Nutzer hängen deshalb auch von der Auslastung ab. Die GSMA sieht D2D deshalb vor allem als Ergänzung der Reichweite und Ausfallsicherheit. Dichte terrestrische Netze verteilen den Datenverkehr auf viele Zellen mit jeweils eigenen Funkressourcen. [7]

Ob ein Dienst Nachrichten, Telefonie oder Daten unterstützt, musst du beim konkreten Angebot prüfen. Datenrate und Gebäudempfang hängen von der technischen Umsetzung und den örtlichen Funkbedingungen ab.

Vom Funkstandard zum nutzbaren Mobilfunkdienst

Zur Nutzung gehören neben der Funkstrecke die Dienstberechtigung, die Gerätekonfiguration und die Einbindung in die Netzdienste. Die GSMA beschreibt dafür unter anderem Entitlement-Server, die Geräte für bestimmte Dienste konfigurieren und berechtigen. Für den Vertrag muss der jeweilige Satellitendienst freigeschaltet sein. [10]

Gerät: Unterstützt genau dieses Modell die verlangte Funktechnik und die benötigten Frequenzen?

Unterstützt genau dieses Modell die verlangte Funktechnik und die benötigten Frequenzen? Software und Freigabe: Ist die Funktion für Gerät, Anbieter und Land aktiviert?

Ist die Funktion für Gerät, Anbieter und Land aktiviert? Dienst: Sind nur kurze Nachrichten oder auch Sprach- und Datendienste vorgesehen?

Sind nur kurze Nachrichten oder auch Sprach- und Datendienste vorgesehen? Vertrag und Versorgung: Ist das Angebot tatsächlich buchbar, und unter welchen Bedingungen funktioniert es?

Hinter dem Funkzugang braucht es weitere Netzfunktionen. Unser EPC-Artikel erklärt Anmeldung und Datenweiterleitung am LTE-Beispiel. Die Aufgabenverteilung in einem NR-NTN-Netz hängt von dessen Architektur ab.

Welche Satellitenfunktionen in Deutschland bereits nutzbar sind und welche Anbieter noch planen, behandelt der separate Überblick Handyempfang über Satellit: Was funktioniert in Deutschland wirklich?. Hier geht es um die Technik hinter den Begriffen.

Quellen und redaktioneller Stand

Recherchiert und technisch eingeordnet am 26. Oktober 2026. Grundlage sind Veröffentlichungen von 3GPP, GSMA, ESA sowie Hersteller- und Betreiberunterlagen. Die Grafiken sind eigene vereinfachte Darstellungen; sie zeigen logische Verbindungen und keine Messdaten. Es handelt sich nicht um einen eigenen Geräte- oder Netztest.

Passende Fachartikel Handyempfang über Satellit in Deutschland Der aktuelle Überblick zu verfügbaren Funktionen, Geräteanforderungen und angekündigten Diensten. Das LTE-Kernnetz (EPC) Wie die Netzdienste hinter der Basisstation im klassischen LTE-Grundaufbau arbeiten.